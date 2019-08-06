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«العاملين مع الشباب» اختتم أنشطته


اختتم مخيم (العاملين مع الشباب) الذي يستهدف أعضاء المجلس الشبابي الأول أنشطته التي ركزت على تفعيل دور الشباب في البرامج المتخصصة ومجمل ما يتعلق بمفاهيم التنمية الايجابية والديموقراطية والحوار فضلا عن الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة.
واستمر المخيم شهرا كاملا وعني بالتأكيد على الأهمية الفائقة لدور الشباب في تطوير البرامج الشبابية وتحقيق نتائج أفضل وتبيان مفهوم أن الواجبات والحقوق تجاه المجتمع والدولة عملية متبادلة كما شكل المخيم فرصة للشباب بتدريبهم على مفاهيم الديموقراطية وآليات اتخاذ القرار.


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