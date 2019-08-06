وطن النهار

قال رئيس فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية الدكتور مبارك العجمي أمس الاثنين: إن موسم الحج يعد أحد أهم المناسبات السنوية التي تستدعي تضافر الجهود الحكومية لضمان أفضل رعاية لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح الدكتور العجمي لـ (كونا) أن وزارة الصحة تكرس جميع جهودها لتوفير الرعاية الصحية لحجاجنا سواء من الجانب الوقائي أو العلاجي لاسيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وذكر أن وزارة الصحة تحرص على تقديم الخدمات الوقائية التي تتمثل في توفير التطعيمات اللازمة قبل السفر في مراكز الصحة الوقائية المنتشرة في جميع المحافظات وتوزيع الكارت الصحي على الحجاج وتنظيم الحملات التوعوية التي تم تدشينها قبل موسم الحج وأثنائه والاجابة عن أسئلة الحجاج ونشر الوعي الصحي فيما بينهم وارشادهم الى السلامة الصحية. وبين أن فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج قام فور وصوله الى مكة المكرمة بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لانشاء عيادات طبية مطابقة للأوصاف المطلوبة والمتطورة لخدمة الحجاج الكويتيين فضلا عن تجهيز الأدوية وتوزيعها على الحملات الكويتية.

من جانبه قال نائب فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية مغير الشمري في تصريح مماثل (لكونا) أن الفريق قام بتشكيل لجان تفتيشية على حملات الحج الكويتية للاطلاع على مدى جهوزيتها ومدى التزامها بالتعهدات السابقة التي قامت بها لجنة الاشراف والكشف المبدئي التي تم الاطلاع عليها مسبقا قبل التوجه الى الديار المقدسة. وأشار الى أن الفريق حرص على مدى التزام تلك الحملات بالاشتراطات الصحية سواء في الأغذية أو العيادات الطبية. واوضح أن هذه اللجان باشرت أعمالها منذ وصولها وتستمر حتى عودة آخر حملة الى البلاد وذلك من أجل سلامة الحجاج في الحملات الكويتية.

