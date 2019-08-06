وطن النهار

قال نواف الصانع - مدير مكتب التنسيق والمتابعة بجمعية إحياء التراث الإسلامي - بأن العمل الخيري في جمعية احياء التراث الاسلامي، وخصوصا داخل الكويت حظي باهتمام كبير من قبل الجمعية، ومن ذلك مشروع (ذبح الأضاحي) الذي تنفذه الجمعية حرصاً منها على اقامة هذه الشعيرة الاسلامية العظيمة، وتيسير أمر هذه العبادة على أهل الخير في الكويت، وتسهيلاً على الأخوة المحسنين في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يعود منها بالنفع العميم على فقراء المسلمين.

وأضاف الصانع إن جمعية إحياء التراث الاسلامي طرحت مشروعها الخاص بذبح الأضاحي داخل الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، حيث تقوم مشكورة بدعم هذا المشروع نظراً لتنفيذه لصالح المحتاجين داخل الكويت من الأسر المتعففة والجاليات المسلمة والأرامل والأيتام، بالاضافة للحالات التي تكفلها لجان الجمعية داخل الكويت، وهو ما ينطلق من مبدأ الأقربون أولى بالمعروف ويستفيد من هذا المشروع داخل الكويت سنويا من (3-5) آلاف أسرة وبعدد أفراد يتجاوز (30) ألف شخص، وتسهم في انجاحه كذلك اللجان التابعة للجمعية والعاملة داخل الكويت، والتي تقوم بتوزيع الكوبونات على الأسر التي تكفلها.

وليس هذا المشروع الوحيد الذي نتعاون فيه مع الأمانة العامة للأوقاف، بل هو من المشاريع الموسمية، إلا أن هناك مشروع (العشيات)، والذي تنفذه بالتعاون مع الأمانة وعلى مدار العام داخل الكويت، ويتم من خلاله تقديم الطعام من مأكل ومشرب الى المحتاجين من فقراء المسلمين ومساكينهم. اضافة الى غير ذلك من المشاريع مثل: مشروع (افطار الصائم) والذي حقق نجاحاً كبيراً داخل الكويت، وقد كان الدعم الكبير من أهل الخير في الكويت هو السبب الرئيس لنجاح المشروع بعد توفيق الله تعالى، حيث كانت الجمعية حريصة على تنفيذ هذا المشروع الموسمي المهم داخل الكويت وخارجها، وكانت الأمانة العامة من أبرز الداعمين لنا في تنفيذه، كذلك فقد حققت الجمعية تميزاً في المشرع خارج الكويت، حيث تجاوز عدد الوجبات المقدمة المليون وجبة بحمد الله.

