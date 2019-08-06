وطن النهار

أطلقت الجمعية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) مشروع الأضاحي الذي تنفذه سنويا تحت شعار (نطعمهم فنفرحهم) لتحقيق هدف شعيرة الأضحية في الاسلام وتحقيق الدلالات العقدية عميقة التي تحتويها في محاولة للاحساس بمعاناة الفقراء والمحتاجين وتحقيقا لمنظومة التّكافل الاجتماعي، والمسؤولية المشتركة التي لا يعفى منها قادر. وقد أعلن مدير ادارة العلاقات العامة للجمعية الكويتية الخيرية لخدمة القرآن وعلومه (حفاظ) نايف الشرهان عن استعداد (جمعية حفاظ) لتنفيذ مشروع الأضاحي هذا العام منوها بأن الأضحية عمل مبرور، وبذل مأجور، وقد جاء في فضلها ما يؤكّد أهميتها، ويغري المسلم بالحرص على القيام بها، لا سيما أنّ الجمعية خصصت فائدة الأضحية هذا العام للعاملين في مجال التعليم وتحفيظ القرآن وحفاظ مراكزها.

