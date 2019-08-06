وطن النهار

أعلن رئيس مبادرة تمكين عبد الرحمن عبد العزيز المطوع أن المبادرة استضافت حديثا لقاء رفيعا لقيادات العمل الخيري الكويتي ناقشت خلاله الاتجاهات والجوانب الثقافية التي تؤثر على العطاء الخيري في أجزاء مختلفة من العالم التي تناولها التقرير الدولي «المناخ العالمي للعمل الخيري 2018م»، سعيا الى الافادة من التجارب العالمية ومواكبة الفكر الانساني العالمي.

وقال المطوع في تصريح صحافي على هامش أمسية مبادرة تمكين التي نظمتها الهيئة الخيرية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية إن المبادرة اتجهت ضمن برامجها التدريبية الى مناقشة التقارير الدولية بهدف تقييم موقع القطاع الخيري الخليجي وخاصة الكويتي من خلال المقارنات العالمية ونقاط التفرد والتلاقي، فضلا عن أن التقارير المحلية قد لا تفي بالغرض ولا تعكس الاتجاهات الدولية للعمل الخيري على حقيقتها.

وأشار الى ان التقرير ناقش التحديات التي تقف في طريق العمل الخيري الأكثر فعالية والأكثر استدامة، وتقديم مسارات لبناء القطاع الخيري حتى يكون أكثر ترابطا وتماسكا عبر سبعة جوانب تتعلق بـ «العطاء الفردي ونظيره المؤسسي والعمل الخيري المجتمعي ومقاصد المنح والتعاون في العمل الخيري والحوكمة والمجتمع وبنية المنظمات»، منوها الى ان مداخلات قيادات العمل الخيري جاءت في اطار الحرص على مؤسسية العمل الخيري وتعظيم قيم الشفافية والنزاهة والاحترافية وابراز الوجه الانساني الريادي للكويت.

وأوضح أن التقرير عرض الأفكار والمعلومات من خلال منهجية نوعية لا كمية حيث انتصر للأفكار والرؤى على حساب الأرقام، وذلك من خلال تحليل ما يزيد على 90 تقريرا محليا لعدد من المجتمعات والدول، بالاضافة الى مقابلات معمقة مع عدد من خبراء القطاع الخيري حول العالم، ثم بعد ذلك تم عقد ورش عمل لمناقشة تلك الرؤى والأفكار لأكثر من 100 شخصية تم استقطابهم من دول مختلفة.

وأكد المطوع أن التقرير صنع توازنا غير مسبوق في استعراض العمل الخيري بكل قاراته ومعظم دوله، وأظهر النموذج الأميركي والأوروبي على أنهما نماذج صالحة للاطلاع، ولم يتعامل مع النموذجين على أنهما نقاط مرجعية لطبيعة العمل الخيري العالمي، مشيرا الى ان التقرير اظهر النموذج الهندي والصيني واللاتيني والأفريقي، وكشف عن حالات تنوع تستحق النظر والتأمل وبعضها قابل للمحاكاة.

وأشاد المطوع بحرص قيادات وزارة الشؤون على مواكبة كل جديد في مجال العمل الخيري والانساني، ضمن برنامج المبادرة الرامية لتطوير أداء العاملين في الحقل الخيري، لافتا الى ان مديرة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون هـــدى صـــالــح راشــــد من قيادات وزارة الشؤون الفاعلة في البرامج التدريبية بوصفها نائبا لرئيس مبادرة تمكين. وأوضح المطوع أن مبادرة تمكين - التي تتشارك الهيئة الخيرية ووزارة الشؤون في رعايتها - عبارة عن برنامج تطوير تدريبي طموح ومفصَّل، يشمل أهم المعارف والمعلومات، والمهارات والاستراتيجيات، التي يتحتّم على العاملين بالقطاع الخيري الالمام بها وتعلّمها واكتسابها؛ من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم اللازمة، ويشارك في تقديم فعالياته نخبة من الخبراء والأكاديميين والمدربين المحترفين. ولفت الى ان المبادرة تهدف الى بناء شراكات فاعلة، تقوم على تبادل الثقة والنفع والفائدة، والقيام بالمسؤولية الاجتماعية المنوطة بقطاعات العمل المختلفة؛ الربحية منها وغير الربحية؛ لما فيه فائدة العمل الخيري والانساني؛ محليّا واقليميّا وعالميّا، ومصلحة الفئات الأكثر احتياجا على المستوى الانساني، مؤكدا أن هذه المبادرة انطلاقة مهمة نحو آفاق خيرية أرحب واقامة مؤسسات خيرية احترافية وبناء كفاءات متخصصة ومدربة ومنتجة.

واضاف المطوع ان المشاركة النوعية لقيادات العمل الخيري في برامج المبادرة تعكس اهتمامهم المتزايد بمقومات صناعة القرار الرشيد في الجمعيات الخيرية وترشيد الأداء المؤسسي عبر الاطلاع على التجارب المختلفة في ميدان العمل الخيري.

