وطن النهار

جنيف - (كونا): قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ان التقدير الذي تحظى به برامج الكويت الانسانية بالتعاون مع مختلف منظمات الامم المتحدة دليل على ريادة الكويت في هذا المجال باتباعها سياسة سمو امير البلاد الانسانية تجاه القضايا الاكثر الحاحا في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) عقب اجتماعه مع كل من نائب مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمون ونائب مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدى الأمم المتحدة في جنيف رودريغ فينيه بشأن تنسيق الدعم الكويتي لبرامجهما الخاصة بالمساعدات الانسانية.

