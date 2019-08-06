وطن النهار

أكد مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي أن شركات نقل الهدام التي تقوم بتوزيع الأنقاض ونقل المخلفات الإنشائية إلى مصانع التدوير هي شركات تابعة للقطاع الخاص ولا يتم التعاقد معها من قبل البلدية.

وأوضح المنفوحي من خلال كتاب حصلت عليه «النهار» في رده على المجلس البلدي، أنه في حال إنشاء مصانع جديدة لمعالجة النفايات الإنشائية وتوزيع أنقاض الهدام بصورة متساوية للمصانع الاخرى يكون ذلك بناء على نتائج الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة والقائمة حاليا، مؤكدا أن ذلك سيتم من خلال الدراسات لتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مصنع.

وأشار إلى ان البلدية لديها آلية لمراقبة جودة أنقاض الهدام من قبل شركتي تدوير النفايات التي يتم الاشراف عليها من قبل البلدية من خلال إدارة شؤون البيئة وذلك عند البوابة.

وقال المنفوحي إن البلدية لديها إشراف ممثل بإدارة شؤون البيئة على مصانع تدوير النفايات الإنشائية وموقع ردمها وذلك يتم عن طريق إعداد إحصائيات يومية وشهرية وسنوية بكمية النفايات الإنشائية التي يتم استقبالها في مصانع التدوير وموقع ردم المخلفات الانشائية والتي تمثل كمية النفايات وتقدر بحوالي 16.000 طن يوميا، حسب متوسط الثلاث سنوات الأخيرة، مبينا ان قدرة مصنعي التدوير هي 2500- 2000 طن باليوم لكل مصنع وذلك حسب العقود المبرمة مابين وزارة المالية وشركتي التدوير الذي يوضح عدم قدرة مصنعي التدوير على استقبال ومعالجة كامل النفايات الإنشائية الناتجة في الدولة.

وعن التنسيق الذي ستتبعه إدارة النفايات مع المصانع الحالية لتحديث وتطوير إزالة العراقيل وضمان جودة المواد المستقبلية، افاد المنفوحي أن البلدية قامت بالتنسيق مع العديد من الجهات لإزالة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل مصنعي تدوير النفايات الانشائية وبما يكفل تطوير أداء المصنعين سواء من حيث التنسيق مع الادارات المعنية في البلدية لتشديد الرقابة على اعمال الهدم لضمان جودة المواد المستقبلية وإلزام الشركات الناقلة بنقل مخلفات المواد الإنشائية إلى مصنعي التدوير، لافتا إلى أنه يوجد تنسيق مع وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للصناعة لتحديد استخدامات جديدة لمنتجات إعادة التدوير لضمان تسويق هذه المنتجات، كما يوجد مخاطبة لوزارات الدولة المعنية بشأن طلب إدراج استخدام منتجات تدوير النفايات الانشائية ضمن عقود المشاريع التي تقوم بتنفيذها وذلك تشجيعا لهذه الصناعة التي تحافظ على البيئة وتقلل استخدام الاراضي لردم هذه النوعية من النفايات.

وأشار المنفوحي إلى انه تم إعداد دراسة للمردود البيئي من قبل الشركات المستثمرة لمشروع النفايات الإنشائية، واكد أن تقرير ديوان المحاسبة لم يتضمن ملاحظات على تدوير النفايات الإنشائية.

