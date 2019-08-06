وطن النهار

تنفيذاً لتعليمات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي بتكثيف الجولات الميدانية لرصد مخالفات البناء في العقارات التجارية او الاستثمارية، نفذ قسم ازالة المخالفات في فرع بلدية محافظة الفروانية جولة تفتيشية على العقارات المخالفة بمنطقتي الرقعي وخيطان واتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009.

وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية الفروانية م. فهد المويزري أن مفتشي القسم يكثفون الجولات التفتيشية بعموم المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور، مؤكدا أن الجولة التي نفذها مفتشو القسم على منطقتي الرقعي وخيطان أسفرت عن توجيه 18 انذار بناء تنوعت ما بين زيادة على مساحات البناء ومنع دخول السيارات للمواقف المخصصة لها واستغلال مواقف السيارات بغير الغرض المرخص.

ولفت المويزري الى انه في حال انتهاء المدة القانونية للانذارات وعدم استجابة ملاك العقارات سيتم تحرير مخالفات على الفور طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009.

