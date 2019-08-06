وطن النهار

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رصد هزة أرضية مساء أول من أمس الأحد نتيجة زلزال ضرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية بلغت قوته 5?3 درجات على مقياس ريختر في موقع حدوثه.

وقال مدير (الشبكة) الدكتور عبدالله العنزي لـ «كونا» إنه في الساعة 15:51 من مساء أول من أمس شعر سكان الكويت من قاطني المناطق الساحلية بهزة أرضية نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر.

الى ذلك، أكدت وزارة الداخلية عدم تلقيها أي بلاغات بتسجيل خسائر نتيجة الهزة الأرضية التي شعر بها بعض سكان البلاد مساء أول من أمس الأحد نتيجة الزالزال الذي ضرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية.

وقالت (الداخلية) في بيان إن كل البلاغات التي تلقتها في هذا الشأن تمحورت حول الاستفسار عن سبب الهزة الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 5?3 على مقياس ريختر في موقع حدوثه.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112) أو الدفاع المدني (1804000) عند حدوث أي طارئ.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أعلنت في وقت سابق من اليوم رصد هزة أرضية نتيجة زلزال ضرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية بلغت قوته 5?3 درجات على مقياس ريختر في موقع حدوثه.

وقال مدير (الشبكة) الدكتور عبدالله العنزي لـ «كونا» إنه في الساعة 10:51 من مساء أول من أمس شعر سكان الكويت من قاطني المناطق الساحلية بهزة أرضية نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه «لم تسجل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن».

