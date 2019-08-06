وطن النهار

احتفلت الكلية الأسترالية في الكويت بتخريج أول دفعة مكونة من 17 ضابطاً من الدفعة 46 باختصاص المراقبة الجوية يوم الأربعاء الماضي، وقد حضر الاحتفال ممثلو القوة الجوية العميد الركن الطيار مبارك القحطاني والعقيد الركن ناصر العوضي والعقيد الركن نواف البالول والمقدم زيد الزيد. وممثل هيئة التعليم العسكري الكويتي العقيد الركن حسن جراغ، وحضر أيضا ممثلو شركة ايروايز (AIRWAYS)، التي تولت تدريب وتعليم الخريجين في الدورة، كيلي دي لامبرت- رئيسة قسم تدريب خدمات المراقبة الجوية، وجون مكنزي- المدير الإقليمي لشركة ايروايز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. فضلا عن ممثلي الكلية الأسترالية في الكويت د. عصام زعبلاوي- رئيس الكلية، وم. أبوبكر أبوشام، مدير التدريب في كلية الطيران. وبدأ الاحتفال بكلمة كيلي دي لامبرت وترحيبها بالحضور الكريم وتهنئة الطلبة الخريجين متمنية لهم النجاح على سبيل الدوام مؤكدة دورهم الإيجابي لخدمة وطنهم. ثم تقدم د. عصام زعبلاوي وهنأ الخريجين على اجتيازهم للدورة وتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم في خدمة الوطن، وقام بشكر وزارة الدفاع وشركة ايروايز وأكد أن الكلية الأسترالية في الكويت تتطلع إلى التعاون معهم في المستقبل، وإن تطوير تقنيات وأساليب التعليم والتركيز على الأساليب التعليمية الحديثة من أسس الكلية.

وأشاد آمر كلية أحمد الجابر الجوية العميد الركن الطيار مبارك عبدالله القحطاني بالمستوى التعليمي للضباط الخريجين متمنيا لهم التوفيق والمزيد من الازدهار بتكريس علمهم في الخدمة العسكرية وحماية أمن البلد.

