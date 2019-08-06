وطن النهار

في اطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح ومتابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف لتنفيذ حملات وجولات أمنية موسعة ومستمرة تضم جميع القطاعات تستهدف مناطق المحافظات الست لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الامن والامان وضبط الخارجين والمطلوبين، نفذ قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الفروانية بقيادة مدير عام أمن الفروانية اللواء عبدالله العلي حملة أمنية مفاجئة شاملة على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع بلدية الفروانية، واسفرت عن ضبط عدد من الباعة الجائلين والمخالفين لقانون الاقامة والعمل وتمت احالتهم الى مخفر جليب الشيوخ لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم بالاضافة الى اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وكذلك تحرير عدد من المخالفات.

من جانبها أكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان قطاع الامن العام مستمر في الحملات الامنية لردع المخالفين والخارجين على القانون وكل من تسول له نفسه القيام بالاعمال المخالفة.

