وطن النهار

الزمت محكمة الاستئناف دائرة الاسرة مواطن بأن يؤدي الى طليقته وابنائه نفقة شهرية قدرها الف دينار كويتي شهريا و1500 استقدام خادمتين و 160 اجرتهم و اداء مبلغ 500 لاستقدام سائق و100 اجرة له والزامه باداء 5000 دينار قيمة سيارة. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية فاطمة الشطي عن موكلتها مؤكده انها تزوجت من المدعي عليه وانجبت له على فراش الزوجية الابناء وامتنع عن الانفاق عليهم دون وجه حق بعد حصول خلافات فيما بينهما، مطالبة باثبات حضانتها لابنائها ونفقه شهريا بنوعيها للابناء واجرة خادمتين وتوفير سيارة للمحضونين ومبلغ مالي لاستقدام سائق والزامه بأداء اجرته شهريا من تاريخ استقدامه.

وقد انتهت المحكمة في حيثيثات حكمها بأثبات حضانة المدعية لاولادها الصغار من المدعي عليه، وكان الثابت من الاوراق والمستندات المقدمة في الدعوى ان اولادها مازالوا في سن الحضانة، ومن ثم فأنهم يعجزون عن موطن الكسب وتدبره، وقد خلت الاوراق من دليل على ان للصغار مالا او مصدرا للرزق يتعيشوا منه. وزادت المحكمة قد خلت اوراق الدعوى ما يدل على عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المدعية لاستحقاق الحضانة من بلوغ وعقل وامانة وقدرة على تربية المحضونين وصيانتهم صحيا وخلقيا، الامر الذي تكون معه المدعية هي الاولى برعاية اولادها واحتضانهم، ما يضحي معه طلب اثبات الحضانة عليهم قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه من ثم اجابة المدعية لطلبها وهو ماتقضي به المحكمة.

