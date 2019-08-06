loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ضبط مصري حاول تهريب حشيش عبر المطار


تمكن رجال جمارك المطار مساء أول من أمس من ضبط وافد مصري الجنسية قادم من القاهرة بحوزته قطعة حشيش مخبأة بطريقة سرية في حقيبته اليدوية. ووفق مصدر أفاد بانه وخلال دخول المسافرين القادمين في مطار القاهرة الى صالة المطار الدولي مساء أول من أمس تم الاشتباه بمسافر مصري الجنسية بان عليه علامات الخوف والارتباك وبعد اخضاعه للتفتيش الدقيق عثر على قطعة حشيش مخبأة بطريقة سرية في حقيبته اليدوية وبعد التحقيق معه اعترف بانه كان ينوي تهريب قطعة الحشيش للاستخدام الشخصي. وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الجهات المختصة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة