وطن النهار

تمكن رجال جمارك المطار مساء أول من أمس من ضبط وافد مصري الجنسية قادم من القاهرة بحوزته قطعة حشيش مخبأة بطريقة سرية في حقيبته اليدوية. ووفق مصدر أفاد بانه وخلال دخول المسافرين القادمين في مطار القاهرة الى صالة المطار الدولي مساء أول من أمس تم الاشتباه بمسافر مصري الجنسية بان عليه علامات الخوف والارتباك وبعد اخضاعه للتفتيش الدقيق عثر على قطعة حشيش مخبأة بطريقة سرية في حقيبته اليدوية وبعد التحقيق معه اعترف بانه كان ينوي تهريب قطعة الحشيش للاستخدام الشخصي. وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الجهات المختصة.

