وطن النهار

ألغت محكمة استئناف الاسرة حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى اثبات زواج مواطنة من اميركي والقضاء مجددا بأثبات زواجهما على صداق قدره 400 دولار أميركي مقبوضة بالكامل مجازا من وليها. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي جراح الشريكة مؤكدا على سند من القول «انه تم زواج موكلي من عشيقها الأميركي وهو مسلم على يد احد أئمة المراكز الاسلامية بموجب شهادة زواج صادرة من المركز الاسلامي في ولاية كارولينا الشمالية على صداق قدره 400 دولار أميركي وبحضور شهود وقد رزقت منه على فراش الزوجية بالطفل، وتطلب الحكم بطلباتها بالمصادقة على عقد زواجهما في مواجهة وكيل وزارة العدل واثباته رسميا وتوثيقه بادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وبالزام من يلزم بالمصروفات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت لها ان زواج المستأنف ضده الاول بالمستأنفة تم بلا ولي وذلك وفق الثابت بالاوراق وان الزواج تم على يد احد أئمة المساجد في أميركا وقد دخل بها وانجبت الابن مما يكون معه العقد موقوفا على اجازة الولي وبما كان قد حضر امام هذه المحكمة المستأنف ضده الثاني والد المستأنفة مقررا بموافقته على الزواج ويكون قد اجازه ما يترتب على ذلك ان يكون ذلك الزواج نافذا من وقت العقد، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، تعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا باثبات زواج المستأنفه من المستأنفة ضده الاول.

