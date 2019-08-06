وطن النهار

تصادف هذه الأيام وبالتحديد في 5/8/2015 ذكرى مرور السنة الرابعة على اختفاء العم محمد طاهر البغلي التي عاش تفاصيلها في جمهورية رومانيا، مختفيا عن أهله وذويه في قصة غامضة لم يجد لها حتى الآن أي مفتاح للتوصل الى المصير المجهول، على الرغم من البحث المتواصل لأسرته الذين يأملون من الجهات المختصة في الدولة بذل المزيد من الجهود في البحث عن المفقود بالتنسيق مع الحكومة الرومانية.

وكان سيناريو الاختفاء في الخامس من أغسطس عام 2015 حيث بدأ البغلي يومه على غير عادته عندما خرج من منزله في عز الظهيرة الساعة الواحدة وهو يرتدي الزي الكويتي الرسمي الدشداشة وبيده عكاز بني اللون متجها حسب رواية الشهود نحو فندق باولو الذي ألقى احد جيران الفندق التحية على بو فهد ولم يردها وهذا ما آثار استغراب هذا الشخص حيث اعتاد على مبادرة البغلي للسلام والملاطفة والسؤال عن الحال، فشهادة زوجة صاحب فندق باولو التي أكدت انها رأت البغلي بنهاية الدرج المؤدي للغابة وهو ما يعادل عشرة أدوار ويبدو من الصعوبة اجتيازه للعم محمد.

وبين شهادة أحدهم وتضاربها مع الأخرى ومواقف يكتنفها الاستغراب اختفى البغلي وأعلن الأمر رسميا، حينها وصف التلفزيون الروماني الرسمي الأمر بأنه عملية اختطاف كاملة الأركان، حينها جرى البحث على قدم وساق وهبت السلطات الرومانية بعملها حيث كرست جهود 13 فرقة بأحدث اجهزة وامكانات شملت طائرات عمودية باعثة للأشعة تحت الارض وغواصات على مدى 50 كيلو مترا حول المصيف، ثم انضم اليها فريق بحث كويتي بذل ما في وسعه للإمساك بطرف أي خيط يكشف مصير البغلي دون اي نتيجة.

ابن الكويت البار العم محمد البغلي كما يستحق ان يسمى من مواليد 1935 في منطقة شرق وتزوج عام 1955م ورزق بـ 8 أبناء من بنين وبنات عاصر مرحلتي التعليم في الكويت، حيث تتلمذ على أيدي الملالي والتحق بالتعليم النظامي الرسمي في الكويت إلى أن أنهى مشواره التعليمي في حرم كلية الحقوق بجامعة عين شمس في القاهرة.

البغلي تقلد العديد من المناصب حيث التحق لمدة عامين بالجيش الكويتي فدائرة المالية حيث عمل تحت مظلتي وزارة المالية ثم وزارة التجارة والصناعة وحل في منصب رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاوني لموظفي وزارة التجارة والصناعة حتى حط الرحال في العمل الخاص به في الثمانينات وأبدع في مجالات عدّة، أسس بالتعاون مع اخوته اول مصنع للبشوت وترأس مجلس ادارة شركة البغلي للنسيج، ورئيس مجلس ادارة زري العقارية، وعضو جمعية المحامين وعضو مجلس ادارة شركة المرافق العمومية.

العم محمد البغلي، إنسان جمع كل ما يمكن ان تريده في شخص واحد، إيمان انعكس على تصرفات فاضت خيرا وعطاء لمؤسسات وأفراد، مبادئ تصدرت اخلاقيات يحتاجها كل مجتمع من صفات وهوايات ومواهب تكشف شفافية الانسان، كان محبا لجمع الانتيكات والآثار والحاجات القديمة التي تعكس الاصالة وله عدة بصمات بهذا المجال، كان له دور كبير في تأسيس مجلس عائلة البغلي، كما كان له الدور الفعال في إنشاء مبرة ابراهيم طاهر البغلي، مثل الكويت في العديد من المحافل الدولية

بعد أن اختفى في ظروف غامضة في رومانيا قبل 4 سنوات، تحاول أسرة العم محمد البغلي، الوصول لأي معلومة قد تقود لفك لغز اختفائه، وأعلنت مكافأة مالية قدرها مليون يورو لمن يدلي بأي معلومة تدل على مكانه، أو تفيد في التواصل معه.

هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أسرة البغلي عن مكافأة مالية لمن يعثر على رجل الأعمال المفقود، بل وعدت بمكافآت في السنوات السابقة دون جدوى، وهذه المرة حددت مهلة زمنية لاستحقاق المكافأة الجديدة مدتها 30 يومًا فقط.

وأكد شقيق المفقود ابراهيم طاهر البغلي أن الشرطة الرومانية بذلت منذ اللحظات الأولى لاختفاء شقيقي محمد البغلي (بو فهد) جهودًا مضنية، لكن مع الأسف لم تثمر عن أي أثر أو دليل يمكن أن يقودنا إلى معرفة مصيره».

وأضاف البغلي ان الوفد الأمني الكويتي قام بعمل كبير مع الشرطة الرومانية والجهات المختصة، مشيرا الى ان التواصل والتنسيق بين الجهات الامنية في البلدين مازال متواصلا من خلال الاتصالات والمراسلات.

مشيرا إلى ان الكويت عززت جهودها مؤخرا من خلال المحور القضائي والقانوني حيث جرى أخيراً تسليم رسالة خطية من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي الى نظيره الروماني لازار اوغستين الذي أبدى استعداده للتعاون وتلبية المطالب الكويتية المتمثلة في الحصول على المساعدة القضائية من السلطات الرومانية المختصة، مشيرا الى أن النائب العام الروماني وعد بالرد على المطالب قريبا.

كما أكد البغلي أهمية دور وسائل الاعلام الرومانية والكويتية في تسليط الضوء على هذه القضية ومواصلة حث السلطات الرومانية المختصة على بذل المزيد من الجهود رغم الإقرار بالجهود الكبيرة التي بذلتها على جميع المستويات للكشف عن لغز اختفاء شقيقي.

موضحا ان القضية مازالت بحاجة الى مزيد من التركيز والتكثيف الإعلامي في هذه المرحلة سواء في رومانيا أو في الكويت. من جانبه ثمّن رياض البغلي نجل رجل الأعمال المفقود العم محمد البغلي بما يبديه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه من اهتمام شخصي الى جانب ما تقوم به الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية من متابعة متواصلة للكشف عن ملابسات اختفاء والده في ظروف غامضة.

وأكد رياض البغلي أن كل الأجهزة في حالة استنفار كامل سواء في رومانيا او في الكويت من أجل فك لغز اختفاء والدي في ضيعة كيبا بمحافظة براهوفا الرومانية منذ الخامس من شهر أغسطس 2015 والذي يحل غيابه المؤسف والمؤلم للسنة الرابعة على التوالي . أوضح رياض البغلي أن البحث والتحري والتقصي من جميع الاجهزة في رومانيا لن تتوقف حتى معرفة مصير الغائب . مؤكدا أن للمفقود مكانة كبيرة في قلوب الرومانيين، حيث عرف بتعامله الإنساني الراقي والجميع في تلهف لمعرفة مصيره وتتبع أخباره والتعاطف مع أهله.

وأشاد رياض البغلي باهتمام صاحب السمو والحكومة والشعب الكويتي ووسائل الإعلام بمتابعة القضية، وهذا ليس بغريب على القيادة السياسية واهل الكويت الطيبين.

وتقدم البغلي بالشكر للحكومة الرومانية على مواصلة الجهود لمعرفة مصيروالده ، وثمن دور وسائل الإعلام منذ وقوع الحدث، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين الجهات الرسمية الرومانية والكويتية، متمنيا ان تكلل الجهود بعودة والده معافى إلى بلاده وأهله في القريب العاجل.

