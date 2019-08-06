وطن النهار

يوم 5أغسطس 2015 إحساس حزين وشعور عام بألم الفقد انتاب الجميع لصديق ومثل أعلى لجيل كامل انه العم محمد طاهر البغلي (بو فهد) فقد استطاع غرس عواطف تجعل القلب يتألم أو يسعد مع كل كلمة مكتوبة، أما العيون فكانت تذرف دموعا غزيرة على تلك المآسى الإنسانية، وإلى اليوم فالذاكرة تستدعي كل تلك الحكايات رغم مرور الزمان.. يكفيه أنه استطاع تعليم الناس بمن فيهم من كانوا أطفالا قيم الإنسانية والرضا والقناعة والحمد والعطاء والإيثار والتضحية، نصب العينين دائما فيخفف عنا ما نعانيه فى بعض المواقف الصعبة.

منذ أربعة اعوام مرت على اختفاء الصديق والمعلم والقدوة والمثل الأعلى الإنسان العم محمد طاهر البغلي بو فهد، وجعل الله نصائحه المخلصة ووقته وعمره الذى أفناه فى مساعدة غيره فى ميزان حسناته.

وجب علينا فى ذكرى اختفائه، ووفاءً بالجميل والعرفان، وإخلاصا للحب فى الله والصداقة، والارتباط النفسي والعقلي به أن نتذكره وندعوا له من أعماق قلوبنا فقد اختفى ومايزال ملء القلب والسمع والبصر لملايين البشر ... فهو بالفعل الغائب الحاضر دائما .

أقول ليس من عادتي أن امتدح أو أن أهجو،ولكنها شهادة بل هو اعتراف مني بثقافة وفكر وشهامة ونبل واستقامة هذا الرجل، شهادة فى حق رجل قلّ نظيره، و بديهي أنها لا تزيده شهرة و لا تكسبه سمعة، فهنيئاً لنا بأن نرى شخصية بهذه القامة بيننا.

في الحقيقة أكن لشخص (العم محمد طاهر البغلي بوفهد) الكثير من الاحترام و التقدير، وعرف عنه دقته وصرامته وشجاعته في إبداء الرأي، وهو ما أكسبه احترام كل من عرفه وحتى مبغضوه .

العم بو فهد رجل وقور، شهم، متواضع خلوق وصادق، إنسان «إنسان»، إداري صارم وفذ، لا أقول هذا من باب المجاملة، بل هي الحقيقة والشهادة التي أعطاها فيه كل من التقى به، حقاً هناك بعض الأشخاص يفرضون عليك احترامهم فلا تجد حرجاً في أن تقول فيهم كلمة حق.. ووقفة إنصاف يستحقونها.

إذا ألا تستحق هذه الشخصية الوطنية الفذة الإشادة والشكر لما قدمه للوطن، لا اعتقد أنها مغالاة لأن القاعدة الشرعية تقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هو شخصية فذة واعية مفعمة بالإنسانية والنبل و يملك فكرا عاليا، رجل نزيه ويعامل الناس كلها سواسية ولا توجد في قلبه العنصرية والحقد الطبقي، انه يعيد إلينا الأمل بأن نشاهد وجوهاً تخدم مصالح الوطن وتسهم في نهضة المجتمع الكويتي.

لقد كان لي كبير الحظ أن أعرف العم بو فهد عن قرب فهو يفشي السلام بين الناس، والمهمات في تقديره أعمال يجب الانتهاء منها في حينها، وحين تتراكم الأعمال فنهاره يأخذ من ليله، وأُسرته تتنازل عن حقها تقديراً لطموحه وإخلاصه.. هؤلاء هم الرجال الذين تنهض بهم الأمم.

فعهدته جاداً في عمله باذلاً أسباب النجاح في مسؤوليته، عندما يتحدَّث تحس بتفاعله مع الحدث فيبتعد عن الكلمات الجارحة والمؤثرة، يراعي أحوال الناس، ويتكلم لهم بشفافية ووضوح..

والعم محمد طاهر البغلي كان رجلا كريما طيب القلب يساعد المحتاجين بدون مقابل.

اللهم رده إلينا سالما غانما .. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا.

علي حسن عبدالحسين محمد

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار