وطن النهار

أربعة أعوام مضت من قسوة الفراق ولوعته.. ووقع الفؤاد وحرقته على فقدك الموجع الحزين.. وتمر الأيام والجرح مازال ينزف.. والقلب مازال يبكي.. والروح تلاشت فهذا الفراق أحقاً انها الذكرى الثالثة على فقدك القاسي الموجع لقد طال السهر يا أعز الناس.. يا حبيب القلب ومهجته.. ألا تشعر يا أخي بوجع الحنين الذي أعيشه منذ اختفائك.. وفارقتنا ويا له من فراق.. يدمي القلب والعين والفؤاد.. أتناساه بالنوم المستمر للهروب من الحقيقة المرة على أمل أنك على سفر وستفاجئنا بحضورك المفرح الذي لطالما أدخل السعادة الى قلوبنا.

أخي الغالي بوفهد... مازال طيفك يعيش في الوجدان المكسور... والقلب المكلوم.. ومازالت الدار كئيبة موحشة... ومازلت معنا في قلوبنا نعيش مرارة الفراق وحرقة الشوق لرؤياك.. ذكراك ووجهك الحبيب الى قلبي مازال في الوجدان وفرقاك صعب يا بوفهد.

أخي وحبيب عمري بوفهد كل ما في البيت يشتاق إليك بل كل ما في الدنيا يشتاق إليك بيتك مازال يبكي فراقك... زواياك المفضلة التي كنت تجلس فيها... حتى غرفتك التي أدخلها عندما يفيض بي الشوق إليك لتهتز جدرانهاعلى غيابك المفجع.

أخي البعيد القريب بوفهد... ستظل في الذاكره الإنسان الممتلئ تفاؤلاً وحباً للحياة وفي القلب ستظل تلك الحسرة والغصة التي لن تعالجها السنون والله أنني أكتب إليك الرثاء لأبث لك ما في قلبي من لوعة أكتب اليك لأعبر لك ما في قلبي من شوق لرؤياك.

فالفرح أصبح بالنسبة لي ضائعاً غير موجود والأماني التي تتحقق بعدك أكذوبة يجب أن أتناساها.

مازلت أراك دوماً في أحلامي ومازلت أشعر بصوت خطواتك حولي ويظل صوتك الحنون ساكناً في الوجدان وحياً في القلب والروح.. وستظل دوماً معي في أحزاني وأفراحي وفي كل لحظة من لحظات العمر فاختفاؤك الموجع أحرق القلب والعمر معاً ومع هذا سأظل أعيش على ذكراك الطيبة التي تمدني بالقوة والقدرة على الاستمرار لتظل معنا في الذاكرة حتى ترجع لنا سالما غانما بإذن الله.

هذه هي الحياة... كم هي قاسية عندما يمتزج الألم.. والحزن.. والفقدان.. مع ألم الانتظار والشوق لرؤياك... أخي العزيز أناظر مقعدك آخر زيارة لنا أناظر وسادتك أتذكر كلامك أتخيلك تدق الباب أترقب الطُرقات!... أخي الغالي لقد تفطر القلب ألماً ومع هذا سنظل نحمد الله ونشكره على كل النعم والبركات التي منحنا إياها وتظل الذكريات الجميلة هي الشمعة التي تضيء ظلمة الحياة التي لسعتني بقسوتها بفقدناك.

أخي بوفهد لا توجد كلمات أستطيع أصف بها شعوري إلا أن أقول يسعدني ويسرني ان تكون أخي نعم أخي الذي طالما كان مثلي الأعلى في كل شيء أخي الذي لا أستطيع أن أقول له كلمة لا حتى وإن قال كل البشر له لا.

مهما اقول او استرسل في التعبير عن محبتي لأخي محمد بوفهد لا تكفي تلك السطور بل لا تكفي مجلدات العالم للتعبير عن ما في داخلي من ألم وحزن على فقدناك يا أغلى البشر.

أسأل الله عز وجل يا أخي الغالي ان ترجع الى أهلك ووطنك سالماً غانماً اللهم آمين.

أخي الغالي لك الوفاء للأبد يا بوفهد الغالي.

