أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد قائلا: استهل المجلس أعماله برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين في وطننا العزيز، مبتهلاً إلى المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز والشعب الكويتي الكريم، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اخيرا وزير الداخلية بالجمهورية العراقية الفريق د. ياسين الياسري، وفحوى المحادثات التي تمت والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية خاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود البرية والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين البلدين الشقيقين.

ثم اطلع المجلس على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن طلب النظر في تعويض المتضررين من أزمة الأمطار والسيول خصماً على ميزانية وزارة المالية للسنة المالية 2019/2020، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف مبالغ التعويضات لمستحقيها جراء الأمطار الغزيرة والسيول خصماً على ميزانية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2019/2020 وذلك بعد اعتماد كشوف المتضررين من اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنياً للجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعبها كل الرقي والازدهار والمزيد من التطور والنماء.

كما هنأ مجلس الوزراء السلطان عبدالله رعاية الدين علي المصطفى بالله شاه، وذلك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملكاً لمملكة ماليزيا، متمنياً لجلالته كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الماليزي دوام التطور والازدهار.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لحادث تفجير حافلة في جمهورية أفغانستان الإسلامية اخيرا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء، وكذلك سلسلة التفجيرات التي استهدفت عدة مواقع في العاصمة التايلندية بانكوك اخيرا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، مؤكداً موقف الكويت الثابت في رفض أعمال العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله ودوافعه.

كما أعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والى الشعب الباكستاني الصديق بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية في مدينة روالبندي الباكستانية اخيرا، والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من ركابها، راجياً المولى عز وجل للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.

واستنكر المجلس كذلك حوادث التفجير التي قامت بها الميليشيات الحوثية والتي استهدفت معسكر الجلاء ومركز للشرطة في عدن والتي أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات لوقف تلك الأعمال الإرهابية اللاإنسانية التي تمارسها الميليشيات الحوثية التي تعد انتهاكاً للمواثيق والمبادئ الدولية.

وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه لحادثي إطلاق النار في كل من مدينة دايتون بولاية أوهايو ومدينة ألباسو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية اخيراً واللذين أسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معرباً عن استنكار الكويت لهذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أرواح الآمنين.

ومن جانب آخر، اعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في جمهورية السودان، معرباً عن امله في أن تشكل هذه المبادرة خطوة مباركة في اطار المساعي المبذولة نحو حل الخلافات وتأمين عودة الاستقرار والأمان في السودان الشقيق.

كما أعرب مجلس الوزراء عن أسفه لحادث الحريق في محيط معهد الأورام بالقاهرة يوم أمس والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولأسر الضحايا خاصة وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

