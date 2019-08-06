الأولى

كلف مجلس الوزراء وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف مبالغ التعويضات لمستحقيها جراء الأمطار الغزيرة والسيول خصماً على ميزانية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2019 /2020 وذلك بعد اعتماد كشوف المتضررين من اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول.

وكانت الحكومة أحالت الى مجلس الامة رسميا مشروعاً بقانون تعديل احكام تجنيس زوجة الكويتي بعد 18 عاماً من الزواج، على ان تعامل معاملة الكويتي قبلها بعد 3 سنوات من استمرار زواجها او قبل ذلك بالإنجاب. واكدت الحكومة انها تعديلات تشريعية لقطع سبل استغلال القانون الحالي من قبل بعض الأجنبيات ضعاف النفوس الذين يختلقون المشاكل لإنهاء العلاقة الزوجية بعد اكتسابهم الجنسية الكويتية بسبب ما سهلته المادة الثامنة من قانون الجنسية، معتبرة انها تعديلات لها انعكاسات إيجابية تحصن المواطن الكويتي من الاستغلال. وأجاز التشريع الجديد لوزير الداخلية قبل منح الزوجة شهادة الجنسية بتبعيتها لزوجها ان يقرر حرمانها من ذلك. وأوكلت التعديلات لوزير الداخلية إصدار قرار تحديد الحقوق والمزايا والواجبات لمعاملة الفرد ككويتي.

وتتيح التعديلات لوزير الداخلية إلغاء معاملة الفرد ككويتية لمقتضيات الصالح العام وفي كل الأحوال، كما له إلغاء معاملتها ككويتي اذا انتهت الزوجية بالطلاق قبل انقضاء خمس سنوات عليها.

وتجيز التعديلات للوزير منح الأرملة معاملة الكويتي اذا انتهت الزوجية بوفاة الزوج الكويتي اذا كان لديها ابن او ابناء.

واعتبرت الحكومة ان المعمول به حاليا من منح الجنسية للزوجة بعد 5 سنوات مدة قليلة جدا، مشيرة في المذكرة الايضاحية الى انها تكتسب الجنسية بعد 18 عاماً تثبت فيها إقامتها المشروعة والعادية في الكويت وتكفلت برعاية ابنائها لحين بلوغهم سن الـ18، ما يثبت عليه ولاءها واندماجها مع المجتمع الكويتي وكسب العادات والتقاليد وتكوين الأسرة والمحافظة عليها.

وأشارت الحكومة في المذكرة الى إمكانية منح المطلقة أو الأرملة معاملة الكويتي لمصلحة ابنائها الكويتيين وذلك الى حين بلوغ احدهم سن الـ18 ثم ما يمكنها من تقديم إعلان رغبة بالجنسية الكويتية.

واكدت الحكومة ان هذه التعديلات ترسخ مبدأ ان الأسرة أساس المجتمع كما نصت المادة التاسعة من الدستور الكويتي الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.