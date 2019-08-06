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أعلنت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري، تحويل مستحقات المساعدات الاجتماعية عن شهري يوليو وأغسطس لمستحقيها بفئاتهم المختلفة وتحويلها إلى البنوك بدءاً من اليوم الثلاثاء وصرفها قبيل عيد الاضحى المبارك بقيمة إجمالية تصل إلى قرابة الـ 24.547 مليون ديناراً.

وقالت في تصريح صحافي امس «بعد توجيه وزير الشؤون سعد الخراز بتعليق قرار وقف صرف المساعدات الاجتماعية عمن لم يُحدِّث بياناته، تم الانتهاء من كشوف المستحقين للمساعدات الاجتماعية الذين لم يحدّثوا بياناتهم».

ودعت في ختام تصريحها الفئات المستحقة إلى تحديث واستكمال بياناتها وفقا للمقر السكني في الوحدات التابعة لإدارة الرعاية الاسرية والموزعة على المحافظات الست.