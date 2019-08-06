الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني امام معهد الأورام في العاصمة القاهرة، معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي ترفضه كل الشرائع والقيم الانسانية والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره ووقوفها الى جانب البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على امنه واستقراره، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس السيسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.