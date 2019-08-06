الأولى

بدأ الأزرق مشواره في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق، بداية مثالية بفوزه المستحق على نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد فرانسوا حريري بأربيل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز البحرين على الأردن 1-0. سجل للأزرق حسين الموسوي (25 من ركلة جزاء) وفيصل عجب (67)، وسجل للسعودية ربيع سفياني (13). وحصد الأزرق أول 3 نقاط ليتصدر فرق المجموعة بفارق الأهداف عن البحرين، بينما ظل المنتخبان السعودي والأردني بلا رصيد، في انتظار الجولة الثانية للمجموعة غداً والتي تجمع الأزرق مع الأردن، والبحرين مع السعودية. وأعلن رئيس الوفد نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة عن مكافأة قدرها ألف دولار لكل لاعب في المنتخب بعد الفوز على السعودية، واعداً اللاعبين بالمزيد من المكافآت في حال الفوز في بقية مباريات المجموعة.