الأولى

قال وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي ان استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد ستنطلق في 14 الحالي بتنظيف وتشغيل وحدات التكييف.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان الوكيل الحربي اكد خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي 2019 -2020 اهمية تضافر الجهود لتنفيذ خطة الوزارة في انجاز العمل ومتابعة تنفيذ اعمال الصيانة في جميع المدارس ومساكن المعلمات والعقود والمشاريع. ودعا الحربي وفقا للبيان الى ضرورة تشغيل المدارس تجريبيا وتهيئتها بشكل كامل وشامل لاستقبال ابنائنا الطلبة، مشيرا الى ان وزارة التربية تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وتبذل قصارى جهدها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمستوى الطموح. وافاد ان مديري المدارس والمديرين المساعدين المكلفين بمتابعة تجهيزات المدارس سيداومون قبل الطلبة بفترة كافية لحصر النواقص ان وجدت وكل ما يتعلق بجهوزية المدارس تمهيدا لتوفيرها. واضاف ان مديري المدارس سيقومون برفع التقارير النهائية الى المناطق التعليمية لتلبية الاحتياجات والنواقص في مدارسهم، مشددا على ضرورة تسجيل الملاحظات وايجاد الحلول المناسبة لضمان بدء العام الدراسي دون معوقات. وذكر البيان ان الاجتماع ناقش البنود المتعلقة بآخر استعدادات القطاعات ونسب انجاز العمل والتقارير الدورية عن المدارس الجديدة اضافة الى تقارير توزيع الكتب الدراسية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. ولفت الى ان الاجتماع تطرق ايضا الى حالة العقود المتعلقة بالنظافة والنقليات والتغذية والمراسلة والحراسة في مختلف المناطق التعليمية ومتابعة العمل على توفير هذه الخدمات للتأكيد على جهوزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي.