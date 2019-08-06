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أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رصد هزة أرضية مساء اول من امس نتيجة زلزال ضرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية بلغت قوته 5?3 درجات على مقياس ريختر في موقع حدوثه.

وقال مدير «الشبكة» د.عبدالله العنزي لـ«كونا» إنه في الساعة 10:51 من مساء الاحد شعر سكان الكويت من قاطني المناطق الساحلية بهزة أرضية نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر. (النهاية) من جانبها أكدت وزارة الداخلية عدم تلقيها أي بلاغات بتسجيل خسائر نتيجة الهزة الأرضية التي شعر بها بعض سكان البلاد نتيجة الزالزال الذي ضرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية. وقالت «الداخلية» في بيان إن كل البلاغات التي تلقتها في هذا الشأن تمحورت حول الاستفسار عن سبب الهزة الأرضية.