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أكدت وزارة الصحة استعدادها ممثلة في ادارة الطوارئ الطبية لعطلة عيد الأضحى المبارك عبر خطة تواكب هذه المناسبة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بالوزارة د. فواز الرفاعي في تصريح صحافي إنه سيتم تجهيز عيادة ونقطة إسعاف في مسجد الدولة الكبير ونقاط إسعاف في أماكن مصليات العيد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. وأضاف الرفاعي ان تلك الاستعدادات ستتضمن نقاط إسعاف بالأماكن الترفيهية وكذلك عيادات مجهزة في بعض المجمعات التجارية الكبيرة و75 مركز إسعاف ونقطة منتشرة في البلاد وعلى الخطوط السريعة شمال وجنوب الكويت لخدمة رواد الشاليهات والمزارع على مدار الساعة. وأكد أن خدمة الإسعاف الجوي ستشارك في تقديم العناية الطبية الطارئة في المناطق البعيدة والنائية والجزر علاوة على سيارات الإسعاف الجديدة والتي زادت من عدد الأسطول ليصل إلى 186 سيارة. وأوضح أنه تم وضع قسم العمليات وغرفة الطوارئ المركزية على أهبة الاستعداد عند حدوث أي طارئ.