مال وأعمال

تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، يعقد بنك الكويت المركزي «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل»، وذلك يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019.

ويشارك في هذا المؤتمر متحدثون من صنّاع السياسات ومسؤولون تنفيذيون رفيعو المستوى في القطاع المصرفي وخبراء مصرفيون وممثلون من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر في فندق فورسيزونز بمدينة الكويت، وسيتناول ضمن جدول أعماله عرضا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع المصرفي والفرص والمخاطر الناجمة عن الابتكارات التقنية، مع التركيز على رؤية تطوير الصناعة المصرفية ودعم التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل في تصريح له: «إن الصناعة المصرفية والمالية تقف عند مفترق طرق، وتواجهها جملة من التحديات تفرضها متغيرات الاقتصاد الكلي وتحولات السياسات النقدية والأسواق العالمية وآثارها على اقتصاداتنا، بالإضافة إلى مستجدات المشهد السياسي العالمي وما يكتنفه من نزاعات تجارية وتصاعد في النزعة الحمائية، إلى جانب الثورة التقنية التي تعيد تشكيل مشهد الصناعة المالية على المستوى العالمي، فضلا عن التطورات الاجتماعية وتغيرات احتياجات المستهلكين وتوقعاتهم من المؤسسات المالية والمصرفية» وأضاف المحافظ : «إن مستقبل الصناعة المصرفية مرهون بتطوير الأسس التي تقوم عليها هذه الصناعة لتلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم المتغيرة، ولن يكون في وسع المؤسسات المالية والمصرفية الركون إلى تكرار ما دأبت على عمله طيلة العقود الماضية، بل يتعين عليها أن تطور سبلًا جديدة لتقديم الخدمات المالية الملائمة للمستقبل».

وسيقدم المؤتمر من خلال أربع حلقات نقاشية وعروض تقديمية رئيسية إطارًا مفصَّلاً دقيقًا لتوقعات القطاع المصرفي العالمي في العقد القادم.

كما سيناقش المؤتمر أهمية استجابة البنوك المستمرة لتوقعات العملاء، خاصةً وأن جيل الألفية - وهم العملاء الرئيسيون- لا يرون اختلافًا كبيرًا بين البنوك بمفهومها التقليدي ومنافسيها من المؤسسات الرقمية. وهذا بدوره، يزيل الخطوط الفاصلة بين قطاع الخدمات المالية والقطاعات الأخرى ويفرض تحديات أمام الجهات التشريعية الرقابية لتحقيق التوازن بين رعاية الابتكار وتخفيف المخاطر.

وسيسعى المؤتمر للإجابة عن كيفية تطوير القطاع المصرفي وتقديم عوائد للمساهمين مع دعم التنمية المستدامة في وقت يتسم بالتغير السريع داخل الصناعة نفسها.

