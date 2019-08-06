مال وأعمال

أكد الخبير النفطي د. عبدالسميع بهبهاني ان العقد المبرم بين الكويت العراق لتحديد النفط في المنطقة المقسومة ليس فيه غالب ومغلوب إنما البلدان من خلال ذلك العقد رابحان.

وقال إن تلك المنطقة المقسومة بين البلدين توجد بها بضعة حقول نفطية في المنطقة الحدودية الواقعة بين العراق والكويت، من بينها «الرتقة»، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق، مشيرا إلى أن 20 % منه تقع في الكويت، مطالباً بتقييم جيد للحقل، لتكون هناك استفادة قصوى للبلدين.

واضاف أن هناك كذلك حقل «العبدلي وصفون» فبرغم أن غالبية الحقل في الكويت إلا أن جزءاً من حقل صفوان بمنطقة داخل حدود العراق، لافتا إلى أن المرحلة الأولى بين الطرفين هي تقييم بقعة الزيت، وكمية بقعة الزيت في الحقلين والنسب المشتركة بين الطرفين، ومن ثم تحدد نسب الإنتاج بين البلدين.

ولفت إلى ان تلك الاتفاقية تجعل هناك تعاونا بين الحقلين في صالح المكمن النفطي، بحيث لا يتقطع، ولا تصيبه أضرار تقلل من عمر المكمن، فبدلا من أن ينتج 10 أو 15 سنة ينتج 30 سنة فقط أو 40 سنة، لذلك تلك المعاهدة لا شك في صالح البلدين والدولتان رابحتان من خلال تلك الاتفاقية.

