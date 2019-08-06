مال وأعمال

اعلنت الشركة الدولية للمنتجعات عن تحقيق صافي ارباح في النصف الاول تقدر بـ 596?5 الف دينار بارتفاع 141?83% عام 2018 التي بلغت 245?7 الف دينار بربحية سهم تقدر بـ 3?86 فلوس، لافتة الى ان سبب ارتفاع الارباح هو عقد ادارة وتطوير عقار سوق الصفاة. وقالت المنتجعات على موقع البورصة ان الموجودات المتداولة بلغت 4?873 ملايين دينار واجمالي الموجودات 26?690 مليون دينار واجمالي المطلوبات المتداولة 4?288 ملايين دينار واجمالي المطلوبات 16?834 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين 9?85 ملايين دينار وبلغت الايرادات التشغيلية 2?775 مليون دينار. وزادت المنتجعات ان بيانات الربع الثاني بلغت 471?8 الف دينار بارتفاع 131?86% بربحية سهم 3?05 فلوس واجمالي ايرادات تشغيلية 1?467 مليون دينار.

