مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 4?2 نقاط ليبلغ مستوى 6102?11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?07 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 168?4 مليون سهم تمت من خلال 6506 صفقات نقدية بقيمة 33 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 14?2 نقطة ليصل إلى مستوى 4872?4 نقطة بنسبة 0?29 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 125?4 مليون سهم تمت عبر 3277 صفقة نقدية بقيمة 14?4 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0?42 نقطة ليصل إلى مستوى 6726?8 نقطة بنسبة 0?01 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 43 مليون سهم تمت عبر 3229 صفقة بقيمة 18?6 مليون دينار (نحو 63?2 مليون دولار).

وكانت شركات (العيد) و(كامكو) و(بيت الطاقة) و(الراي) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(تجاري) و(المستثمرون) و(الدولي) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تجارة) و(أرجان) و(وربة ت) و(المستثمرون) و(خليجي) الأكثر انخفاضا.

