مال وأعمال

برلين - «كونا»: قال قطاع صناعة الالات الألماني (في دي ام ايه) إن التباطؤ الذي يشهده نمو الاقتصاد العالمي والخلافات التجارية سببا في كبح صناعات القطاع الذي يعد العمود الفقري لأكبر اقتصاد اوروبي. وأكد القطاع على موقعه الالكتروني تراجع الطلبات على الآلات الألمانية المختلفة بنسبة تسعة في المئة في النصف الاول من عام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعزا خبير النمو الاقتصادي في القطاع اولاف فورتمان هذا التراجع «لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ولخلافات ذات طابع سياسي وللتغييرات الجذرية التي يشهدها قطاع صناعة السيارات».

