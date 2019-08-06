مال وأعمال

أسهمت «زين» بتوديع حُجاج بيت الله الحرام بمبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي من خلال توزيع بعض المستلزمات الأساسية وتعريفهم بعرض إنترنت التجوال المجاني الخاص بالحج، وذلك بالتعاون مع الحملة الوطنية السنوية لتوعية الحجاج بوزارة الصحة تحت شعار «نحو حج آمن».

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تحرص سنوياً على التعاون مع وزارة الصحة مُمثّلةً بمكتب الحملة الوطنية السنوية لتوعية الحجاج لإنجاح هذه البادرة، حيث دائماً ما تحرص «زين» على أن تكون على مقربة من زوار بيت الله الحرام كل عام من خلال مثل هذه المبادرات التي تنبع من حرصها على مشاركتهم المشاعر الإيمانية والأجواء الروحانية التي تصاحب هذا الموسم.

وبينت «زين» أن فريقها قد تواجد في مبنى الركاب T4 بمطار الكويت الدولي إلى جانب فريق وزارة الصحة، حيث أسهم في توزيع بعض مستلزمات السفر الأساسية وسجادات الصلاة على الحجاج المغادرين إلى الأراضي المُقدّسة، بالإضافة إلى تعريفهم بعرض إنترنت التجوال المجاني الذي تُطلقه الشركة سنوياً في موسم الحج من كُل عام كمساهمة منها في إبقاء عملائها على اتصال دائم مع أقاربهم وأحبّائهم بشكل مجاني أثناء تأديتهم فريضة الحج ومن غير أي تكاليف إضافية من جانبهم.

وأوضحت الشركة أن عرض إنترنت التجوال يُتيح لعملاء الدفع الآجل استخدام نفس سعة الإنترنت الخاصة بباقتهم المحلية مجاناً، كما يُتيح لعملاء الدفع المسبق (eeZee) الحصول على 2 جيجابايت مجاناً، وفي حال تجاوز عميل الدفع المسبق سعة الإنترنت المُحددة أثناء هذه المدّة، سيتم تجديد السعة من جديد مجاناً ومن غير أي تكلفة إضافية، ويسري العرض خلال فترة تواجد العملاء بمناطق مناسك الحج في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة أثناء فترة موسم الحج.

وأضافت «زين» أنه ما على العميل إلا اختيار شبكة زين السعودية (Zain KSA) فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية وتفعيل خدمة إنترنت التجوال عن طريق إرسال DATA ON إلى الرقم 99990، ويبدأ العرض من تاريخ 1 أغسطس الحالي ويستمر إلى تاريخ 15 أغسطس.

وأكدت الشركة أنها تحرص على تقديم أفضل العروض والمبادرات التي تتقابل مع طموحات ورغبات عملائها، حيث تعتبر زين نفسها شريكاً رئيساً للمجتمع الذي تعمل فيه، وهي بذلك تُحقق المشاركة الفعّالة وتُقدّم قيمة مُضافة للمجتمع.

وتحرص «زين» على ترسيخ علاقتها مع قاعدة عملائها الأكبر في الكويت، حيث ان هدفها الرئيس سيظل مرتكزاً دائماً على تقديم الخدمات والمنتجات الأكثر تميّزاً وابتكاراً، كما أنها ستبقى عند وعدها دائماً بتقديم الحلول العملية التي تناسب أسلوب حياة عملائها.

