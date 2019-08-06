مال وأعمال

للعام الثالث على التوالي يقوم بنك الكويت المركزي بتوفير أجهزة السحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية (الأفينيوز، جيت مول، 360) لتوفير الأوراق النقدية من فئات (20، 10، 5، 1) من الدينار الكويتي، وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل الجمهور على تلك الفئات لتوزيع «العيادي» خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ويقوم بنك الكويت المركزي بتوفير هذه الخدمة بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) والمجمعات التجارية المذكورة ، عبر وضع أجهزة سحب آلي مزودة بالفئات المذكورة في متناول الجمهور الكريم لتغطية متطلباتهم من مختلف الأوراق النقدية خلال فترة العيد.

وتجدر الإشارة إلى الترحيب والإقبال اللذين شهدتهما هذه الخدمة في السنوات الماضية، حيث وفرت على الجمهور عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لا سيما الفئات الصغرى التي لا تتوفر عادة في أجهزة السحب الآلي. هذا وقد زود بنك الكويت المركزي البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها في فروع البنوك المنتشرة في مناطق دولة الكويت كافة.

