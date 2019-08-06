مال وأعمال

يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة سحب أوراق النقد الجديدة «العيادي» بمختلف فئاتها في مواقع مختلفة للعملاء تغطي كل محافظات الكويت وعلى مدار الساعة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك ضمن حرص «بيتك» على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والأعياد، وتأكيدا على التميز بتوفير قنوات تواصل مختلفة وواسعة الانتشار تجعله الأقرب دائماً إلى عملائه في جميع أماكن تواجدهم.

ويتيح «بيتك» للعملاء خدمة سحب «العيادي» عبر الفروع المصرفية، وأجهزة السحب الالي، واجهزة الـ XTM التفاعلية، والفروع الذكية KFH Go في الجمعيات التعاونية في اشبيلية والجابرية والمنقف والسلام وأبوفطيرة، بالاضافة الى سيارات موبي «بيتك» التي تنتشر في ضاحية عبد الله السالم، والقصر، وأبو فطيرة.

وتتوفر الخدمة حتى اول ايام العيد، بكل الفئات النقدية لتشمل الدينار، و5 دنانير، وـ10 دنانير وـ20 ديناراً.

ويواصل «بيتك» استراتيجية تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العميل وفق أعلى معايير الجودة عبر تقديم ارقى المميزات التنافسية التي تؤكد ريادة «بيتك» في طرح الخدمات المصرفية المتطورة وتحقيق أعلى مستويات الابتكار، مع مواكبة احدث التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية.

