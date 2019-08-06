مال وأعمال

أكدت شركة نقل وتجارة المواشي، استعداداتها وجهوزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك 2019، بتوفير الأضاحي والذبائح في مسلخ العاصمة وسوق الماشية لتلبية حاجة المستهلكين وتغطية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنها توفر الأغنام والعجول المستوفية لشروط الاضحية بكميات وفيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال فترة العيد، وذلك في صفاة الغنم التابعة لمسلخ العاصمة الجديد.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة خالد بودي، إن شركة المواشي لديها مخزون كافٍ للطلب المتوقع خلال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن الموسم الحالي يشهد بداية استقبال مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي أول موسم أضحى بعد الافتتاح في فبراير الماضي، وهو في جهوزية تامة، ما يسهم في سهولة بيع الأضاحي وذبحها وتجهيزها في مكان واحد. في السياق ذاته أفاد بودي أن هذا المسلخ يختلف تماما عن غيره من المسالخ الأخرى وهو يتميز بأنه يحتوي على عدد 75 حظيرة لبيع الأغنام والمواشي الحية بمختلف أنواعها، والتي يمكن للمستهلك شراءها من التاجر مباشرة، ويتم نقلها مباشرة إلى المسلخ للذبح والتجهيز بسهولة ويسر، ويتميز بأنه المسلخ الوحيد في الكويت الذي يوفر الاضاحي الاسترالية والرومانية حصريا، ويتميز أيضا بأن الطاقة الاستيعابية لذبح الاضاحي سوف تكون 750 رأساً من الأغنام والعجول والابل في الساعة الواحدة، مبينا ان هذا الرقم يفوق أداء جميع مسالخ الدولة الأخرى مجتمعة حيث كان اجمالي الاضاحي التي تم ذبحها العام الماضي في اليوم الأول من العيد هو17000 اضحية وهو رقم يمكننا تحقيقه في مسلخ العاصمة.

و أضاف بودي بأنه يمكن للعملاء انتظار انتهاء عملية ذبح وتجهيز اضاحيهم في صالة الأهالي المكيفة بمساحة 2500 متر مربع التي تم تجهيزها بالخدمات المتنوعة لتوفير الراحة للعملاء، وهي مجهزة بمرافق مخصصة لذوي الهمم وكبار السن.

ودعا بودي الجمهور لزيارة السوق والمسلخ للاطلاع على أحدث ما تقدمه الشركة من خدمات ومنتجات للسوق المحلي، لاسيما التأكد من جودة ونوعية خدمات بيع وتجهيز الأضاحي، مشيرًا إلى أن جميع عمليات الذبح والتجهيز تتم تحت اشراف فريق مختص من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

كما أضاف بودي أنه تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية على تقديم كوبونات مخصصة لشراء وذبح الاضاحي والمنتجات من مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد وجميع فروع شركة نقل وتجارة المواشي.

وذكرت الشركة أنها توفر إجراءات الحصول على الأضاحي وغيرها من المنتجات والخدمات التي تقدمها عبر خدمة التوصيل للمنازل التي تستقبل طلبات العملاء على مدار الساعة على الرقم 1888822، وتطبيق «المواشي» almawashi لطلب الأضاحي واللحوم بمختلف أنواعها على الهواتف الذكية، حيث يستهدف تقديم منتجات الشركة بأسرع وأسهل الطرق وبأفضل وسائل الجودة المعتمدة، إذ يمكن للعميل أن يختار نوع الأضحية وطريقة التقطيع ويتم ارسال رسالة قصيرة الى العميل فور ذبح الاضحية حسب الضوابط الشرعية، ويتم توصيلها مغلفة ومحفوظة بأفضل الوسائل إلى العنوان الذي يختاره.

