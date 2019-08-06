مال وأعمال

عقد المجلس الاستشاري الأميركي للتجارة لدى الكويت مؤتمراً يهدف إلى تنمية العلاقات التجارية بين أعضاء مجالس الأعمال في الكويت. وقد أقيم الملتقى بتنظيم من سبع مجالس أعمال وحضره أكثر من 100 عضو من مختلف مجالس الأعمال في الكويت وهم مجلس الأعمال الألماني الكويت، المركز الاستشاري الأميركي للتجارة في الكويت، منتدى الأعمال البريطاني، مجلس الأعمال الفرنسي الكويت، مجموعة الأعمال الأسترالية، مجلس الأعمال الكندي، ومجلس الأعمال الكويتي الإيطالي.

ورحب رئيس مجلس إدارة المركز الاستشاري الأميركي، أوزوالدو رويدا بالضيوف، واستعرض آليات تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية حيث تمت الإجابات على استفسارات المشاركين والحضور وذلك لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مركز الاعمال السبع.

