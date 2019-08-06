مال وأعمال

أعلنت إدارة الأ?نيوز عن توفيرها أجهزة للسحب الآلي لصرف «العيادي» من أوراق النقد الجديدة وذلك تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، إذ توجد أجهزة السحب الآلي في منطقة سكند أ?نيو ومنطقة غراند بلازا، حيث تصرف أوراقاً نقدية من فئة الدينار وخمسة دنانير وعشرة دنانير وعشرين ديناراً، علمًا بأن الأجهزة ستكون متوفرة لزوارالأ?نيوز لغاية يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019.

وقد بينت إدارة الأ?نيوز أن هذه الخدمة توفرها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، والتي لاقت ترحيباً وإقبالاً من الجمهور خلال الأعوام الماضية، وتحرص إدارة الأ?نيوز دائمًا على توفر هذه الخدمة للزوار مباشرة خلال فترة الأعياد بهدف تسهيل وسرعة الحصول على «العيادي» لتوزيعها بمناسبة العيد.

