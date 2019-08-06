مال وأعمال

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، خدمة «VIVA كونسييرج» لعملاء الديوان وعملاء ELITE المميزين، التي تخولهم الاستمتاع بمزايا متنوعة.

هذه الخدمة الحصرية مصممة خصيصاً للعملاء المميزين لتوفر لهم امتيازات وأسلوب حياة يمنحهم الراحة والسهولة. وتشمل هذه الامتيازات الدخول المجاني إلى قاعات كبار الزوار بالمطارات في جميع أنحاء العالم، التوصيل من وإلى المطار، خدمات المراسلين، والعديد من الخدمات الأخرى التي يمكن توفيرها عن طريق الهاتف على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وفي هذه المناسبة قال عبدالرزاق العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA: «نحن سعداء بتكريم عملائنا المميزين بهذه الباقة الحصرية والمميزة، وسنواصل تقديم خدمة عملاء ذات جودة عالية على مدار الساعة لنمنحهم الراحة والسهولة».