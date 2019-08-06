مال وأعمال

اجرى بنك الكويت الوطني سحب الجوهرة الشهري لمبلغ 125,000 دينار وسحب تحويل الراتب وذلك مباشرةً عبر إذاعة نبض الكويت FM 88.8 وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني. تم بدايةً سحب تحويل الراتب «وطِّن راتبك» الربع سنوي الثاني، حيث أعلن عن اسم الفائزة جمانة محمد جاسم علي والتي حصلت على راتبها لمدة سنة. أما فيما يتعلق بسحب الجوهرة الشهري فقد تم الإعلان عن اسم الفائز القاصر فهد جبر سعود الفهد والذي حصل على مبلغ 125,000 دينار ، علماً بأن سحوبات الجوهرة الشهرية والربع سنوية تتم تحت إشراف ومراقبة شركة «ديلويت» العالمية.

وقدم بنك الكويت الوطني من خلال حملة «وطِّن راتبك» لعملاء تحويل الراتب الجدد والحاليين فرصة الدخول في السحب لربح راتبهم لمدة 12 شهراً بحد أقصى لقيمة الجائزة 12,000 دينار سنوياً، مع العلم بأن فرص الفوز ما زالت متاحة أمام الجميع في السحبين المقبلين، حيث سيتم الإعلان عن فائز في كل سحب. هذا ويقدم البنك أيضاً من خلال حملة «وطِّن راتبك» فرصة للعملاء الجدد الاختيار بين الحصول على هدية نقدية تتراوح قيمتها بين 100 دينار إلى 10,000 دينار أو قرض بدون فوائد، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى. أما فيما يتعلق بحساب الجوهرة، فإن بنك الكويت الوطني يقدم سحوبات أسبوعية، شهرية وربع سنوية، حيث يدخل عملاء الجوهرة تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5,000 دينار أسبوعياً، 125,000 دينار شهرياً والجائزة الكبرى بقيمة 250,000 دينار ربع سنوياً، حيث أن كل 50 دينار يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز ستتضاعف.

ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه من خلال السحوبات الأسبوعية، الشهرية والربع السنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 2,200,000 دينار سنوياً.

أما الفائزون في سحب الجوهرة الأسبوعي لشهر يوليو فهم: روعه عدنان جابي، أحمد راشد أحمد الدواس، نهى مرزوق عايض العتيبي وغلام أحمد قريشي.

إلى جانب تقديمه أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تطوراً وأماناً، يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم مجموعة متنوعة من العروض، المكافآت والجوائز التي تمتد على مدار العام وتتماشى مع اهتمامات جميع عملائه.

