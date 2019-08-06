مال وأعمال

اعلن بنك بوبيان استمرار التعاون المشترك مع منظمة «Toastmasters» العالمية انطلاقاً من حرص البنك المستمر على دعم موارده البشرية وموظفيه بجميع الطرق التي تساعد على تلبية احتياجات البنك الوظيفية.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد ان هذه الشراكة أثمرت إنشاء نادي (بوبيان للتوستماسترز) والذي يستهدف رفع كفاءة موظفي البنك في اللقاءات العامة وإكسابهم خبرات قيادية، حيث يجري حالياً الاستعداد لإطلاق البرنامج في دورته الجديدة بمشاركة عدد من موظفي البنك. وأضاف الحماد «يولي بوبيان موظفيه أهمية خاصة انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعمها، وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية مكثفة ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المادة العلمية والممارسة الحقيقية لمهارات العمل المصرفي».

يُذكر أن مؤسسة «Toastmasters» العالمية هي مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح تنظم أندية حول العالم لمساعدة الناس في التواصل والتحدث أمام العامة وتعليمهم مهارات القيادة.

