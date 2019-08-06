مال وأعمال

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تحقيق أرباح بقيمة 9.238 ملايين دينار بواقع ربحية 11.58 فلساً للسهم الواحد بزيادة مقدارها 70.54% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 5.417 ملايين دينار بربحية للسهم تقدر بنحو 6.77 فلوس للفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت أصول الشركة نموا حيث بلغت ما يقارب 1.065 مليار دينار بزيادة قدرها 1.86% مقارنة مع قيمة الاصول المدارة في نفس الفترة من عام 2018 والتي بلغت 1.045 مليار دينار.

وأكد رئيس مجلس ادارة «شركة الاستثمارات الوطنية» حمد العميري، أن «النتائج المالية الايجابية تحققت في ظل تنفيذ استراتيجية الشركة التي تهدف في الأساس الى تعزيز الأرباح والايرادات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل في اطار سياسة متحفظة تضمن تحقيق أعلى عوائد للمساهمين بأقل مخاطر ممكنة، اضافة الى دعم وثقة عملائنا في المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة».

وأوضح: «رغم التحديات في مختلف الأسواق، تواصل الشركة سعيها لتطوير خدماتها وتركيزها على فرص نوعية مدروسة المخاطر والعوائد واقتناء استثمارات مدرة واعدة للمحافظة على وضعها التنافسي في السوق».

وأوضح العميري أن ثقته كبيرة في «الجهاز التنفيذي» للشركة الذي لا يؤول جهدا في تنفيذ توجهات وتطلعات مجلس الادارة وتحقيق طموحات المساهمين، من خلال المحافظة على دور الشركة الريادي كأحد أكبر صناع السوق تاريخيا، وأبرز اللاعبين في قطاع ادارة الأصول». من جهته قال الرئيس التنفيذي فهد المخيزيم ان النتائج المالية الايجابية للنصف الأول من العام الحالي تحققت وسط استعدادات جيدة وتخطيط سليم وجهود دؤوبة».

وأشار الى أن «الاستثمارات الوطنية تعتمد خريطة استثمار تقوم على التنوع الاستثماري، الأمر الذي يساعدها على المضي بثبات واستقرار مالي، ما يمكنها من مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الجيدة مستقبلا».

وتابع أن «تلك النتائج الايجابية والمؤشرات المالية الجيدة جاءت لتؤكد متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على التأقلم مع تقلبات البيئة التشغيلية الصعبة محليا واقليميا، بل ودليل واضح على نجاح السياسة المحافظة والقائمة على ادارة حكيمة للمخاطر وتوازن مدروس ما بين المصروفات والايرادات عملا بمبدأ الشفافية التي ينتهجها ويكرسها مجلس الادارة في كل عمليات الشركة».

وشدد المخيزيم «على اصرار الجهاز التنفيذي على مواصلة جهوده الحثيثة من أجل تعزيز أداء الصناديق والمحافظ المالية الاستثمارية لتتخطى المؤشرات المعيارية المقارنة».

وأفاد المخيزيم بأن «الاستثمارات الوطنية ترتكز على قاعدة مالية صلبة ومتينة في ظل استراتيجية التنوع التي تنتهجها»، مؤكدا «أن شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة في سعيها الجاد نحو اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة التي تواكب تطلعاتها، والأصول المدرة للدخل من أجل الاستمرار في تحسين الأداء في المستقبل والمحافظة على مكانة الشركة وتعزيز دورها الريادي محليا واقليميا وبما يخدم مصالح العملاء والمساهمين على حد سواء».

