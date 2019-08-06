مال وأعمال

صرح د. حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت بأن البنوك ستعطل أعمالها اعتبارا من يوم السبت 10/8/2019 عطلة الوقوف بعرفات، وبذلك تكون عطلة عيد الأضحى المبارك أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الموافق (11 و12 و13/8/2019) عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الأربعاء الموافق 14/8/2019، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وانتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

