مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة الكويت للتأمين ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 73.5 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية بلغت أرباح الفترة 2.03 مليون دينار (6.68 ملايين دولار)؛ مقابل أرباح الربع الثاني من 2018 بقيمة 1.17 مليون دينار (3.85 ملايين دولار).

وحققت الشركة أرباحا بقيمة 7.93 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي؛ مقابل أرباح بنحو 6.15 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو نسبته 28.9 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان ارتفاع الأرباح يعود الى نمو صافي الربح التشغيلي للتأمين، وارتفاع صافي أرباح الاستثمار.

