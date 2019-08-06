مال وأعمال

حققت «اعمار العقارية أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية نصف السنوية في دبي، حيث سجلت مبيعات بقيمة 9.443 مليارات درهم (2.571 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 52 في المئة مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2018 والبالغة 6.229 مليارات درهم (1.696 مليار دولار)، بما يسهم بتعزيز حصتها السوقية بشكل ملحوظ في دبي.

وبفضل الأداء القوي لأعمال «اعمار» للتطوير العقاري فيما يخص الوحدات المعدة للبيع في دولة الامارات العربية المتحدة، بالاضافة الى قطاعي مراكز التسوق والضيافة، حققت «اعمار» خلال النصف الأول من عام 2019 ايرادات بقيمة 11.569 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 3.110 مليارات درهم

وقال محمد العبار، رئيس مجلس ادارة «اعمار العقارية»: «استند الأداء القوي والثابت لـ «اعمار» هذه السنة الى تنامي سمعة دبي كوجهة عالمية أولى للاستثمارات العقارية. وان توسعنا الناجح في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، اللذين يكملان القطاع السياحي بدبي، حقق ايرادات قوية، ونحن نحرص دائما على مواكبة أعمالنا مع التطلعات التنموية الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل العمل على تطوير أدائنا ضمن وحدات أعمالنا الرئيسة الثلاث، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم الرقمي».

حققت «اعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 1.382 مليار درهم وايرادات بقيمة 6.237 مليارات درهم في النصف الأول حيث أطلقت «اعمار للتطوير» 16 مشروعا جديدا ضمن وجهاتها الكبرى في دبي، بقيمة اجمالية تبلغ 8.850 مليارات درهم وبما يعكس القيمة الكبيرة لعلامة «اعمار» التجارية، باعت الشركة ما يزيد عن 60% من الوحدات العقارية التي تم اطلاقها خلال النصف الأول.

وخلال الربع الثاني من عام 2019، أطلقت «اعمار» وجهتها الجديدة المتكاملة «ميناء راشد» عبر استثمار بقيمة 25 مليار درهم لبناء وجهة بحرية جديدة بجوار الخور التاريخي لمدينة دبي بالقرب من «بر دبي» و«ديرة». وقامت شركة «بي آند أو ماريناس»، التابعة لشركة «موانئ دبي العالمية»، بتوفير الأرض لشركة «اعمار»، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير المراسي والمرافق البحرية عالمية المستوى.

