مال وأعمال

حققت شركة كي جي ال لوجستيك أرباحا بقيمة 3.11 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي؛ مقابل أرباح بنحو 3.92 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 20.7 في المئة لافته في افصاحها على موقع البورصة ان السبب في تراجع يعود الى تخفيض في النشاط الصناعي وبحسب نتائج الشركة فقد بلغت أرباح الفترة 1.43 مليون دينار (4.71 ملايين دولار)؛ مقابل أرباح الربع الثاني من 2018 بقيمة 1.85 مليون دينار (6.09 ملايين دولار). تراجع أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22.7 في المئة على أساس سنوي.

