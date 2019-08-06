مال وأعمال

فيينا - «كونا»: اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ14 تراجع بواقع دولار و79 سنتا ليستقر عند 61?75 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 63?54 دولاراً للبرميل يوم الخميس الماضي.

وجاء في نشرة وكالة انباء (اوبك) بأن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر يوليو الماضي بلغ 64?71 دولاراً للبرميل اما شهر يونيو فبلغ 62?92 دولاراً للبرميل الامر الذي يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 62?65 دولاراً للبرميل.

وتسعى أوبك من خلال هذا القرار الى تأكيد التزامها بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. يذكر ان الاتفاق المبرم بين وزراء نفط منظمة (اوبك) ومنتجين مستقلين يقضي بأن تخفض (اوبك) انتاجها بواقع 800 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2?5 في المئة من انتاج كل دولة عضو في المنظمة.

كما ستقلص الدول الـ11 من خارج (اوبك) مستويات انتاجها بواقع 400 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2 في المئة من انتاج كل دولة عضو من خارج (اوبك).

