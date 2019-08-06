مال وأعمال

أعلنت الخطوط الجوية التركية و«الخطوط الجوية البولندية ال أو تي» عن توسيع اتفاقية الرمز المشترك التي تجمعهما عبر وجهات اضافية من شبكة وجهات الخطوط الجوية التركية و«الخطوط الجوية البولندية ال أو تي».

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية التركية بلال اكشي: انه يسعدنا أن نضيف وجهاتٍ جديدة الى اتفاقية الرمز المشترك مع «الخطوط الجوية البولندية ال أو تي». جمعتنا لوقتٍ طويل علاقة وتعاون مفيد للطرفين مع «الخطوط الجوية البولندية ال أو تي»، ونعتقد أن هذا التوسع سيحسن علاقاتنا الجيدة أصلا وينقل تعاوننا التجاري الى مستوى جديد. مع تقديم رحلاتٍ مشتركة في بولندا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، سيستمتع ركابنا بالمزيد من بدائل السفر عبر الرحلات المتكاملة، ولا شك أن هذه الاتفاقية ستساعد أيضا على زيادة الروابط التجارية والسياحية بين بلدينا».

ستوفر هذه الرحلات المشتركة رحلات اتصال ملائمة للعملاء الذين يغادرون اسطنبول، أكبر المدن التركية ومحطة رحلات الطيران الهامة عالميا، الى وارسو وسواه.

ومن جانبه، قال رافال ميلتشارسكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة في «الخطوط الجوية البولندية ال أو تي»: «نحن سعيدون جدا باتفاقية توسيع الرمز المشترك الموقعة مع الخطوط الجوية التركية، والتي نرجو أن تعزز التعاون الذي يجمعنا وفوائده المتبادلة بين الطرفين. تُعتبر «الخطوط الجوية البولندية ال أو تي» احدى أكثر النواقل الجوية نموا بشكل كبير في وسط وشرق أوروبا. في السنوات الأخيرة، حققنا أداء مذهلا ونموا ثابتا لأعمالنا. وستساعدنا الخطوط الجوية التركية على توسيع شبكة مسارات «الخطوط الجوية البولندية ال أو تي» وتتيح العديد من الوجهات الجديد الجذابة لركابنا.

