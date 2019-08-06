مال وأعمال

عرض مؤسس صندوق التحوط «بريدجووتر أسوشيتس» الملياردير «راي داليو» في تدوينة، أسبابا قال انها ستقود الأسواق العالمية الى تحول نموذجي مدمر في القريب، بحسب تقرير لـ«فاينانشيال تايمز». وجاء في تدوينته، أن الرغبة في الحد من المخاطر وتعزيز العائد على حد سواء ستعزز جاذبية الذهب للمستثمرين، وأرجع ذلك الى ضعف الثقة في النظام النقدي العالمي الذي قال انه أحد أسباب ارتفاع الذهب هذا العام قرب أعلى مستوياته في ست سنوات.

الاستثمار في الذهب

- مع ذلك، فان المستثمرين الذين يتطلعون الى الاحتفاظ بالمعدن النفيس الأصفر يفضلون بشكل متزايد صناديق السلع المتداولة في البورصات بدلا من الحيازات المادية للسبائك كوسيلة للتعرض المباشر.

- مع تحليها بقدر عالٍ من السيولة وتكاليف منخفضة نسبيا، تصبح هذه الصناديق مثالية لمديري الأصول الذين يتطلعون الى الحد من المخاطر في محافظهم الاستثمارية.

- يقول مدير أبحاث السلع لدى «بي ام أو كابيتال ماركتس»، «كولين هاميلتون»: أسواق الأسهم العالمية تبلي بلاء حسنا، لكن الحرب التجارية المستمرة تعني أن المستثمرين ليسوا في وضع المخاطرة الكاملة.

- يضيف «هاميلتون»: يتمتع مديرو صناديق الأصول بالمزيد من المال، والذهب ملاذ طبيعي من المخاطر؛ وصناديق الذهب المتداولة توفر للمستثمرين الأمان دون قلق بشأن الادارة أو انتاج المناجم والتي تزعج مستثمري الأسهم.

- منتجات الذهب المتداولة في البورصة لها خصائص أخرى تجذب المستثمرين، حيث تكون مدعومة عينيا، أي أنها مدعومة بسبائك من المعدن النفيس مخزنة في أماكن حصينة، وللصناديق القدرة على استلامها اذا رغبت في ذلك.

الاستثمار المباشر

- بلغت التدفقات الى صناديق المعادن الثمينة المتداولة في البورصات 9.7 مليارات دولار خلال شهر يونيو، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2016، وكان النصيب الأكبر من هذه التدفقات من حظ الذهب، وفقا لبيانات «آر بي سي» للأبحاث.

- وصل اجمالي الأصول الخاضعة لادارة المنتجات المتداولة في البورصة من السلع الى 135 مليار دولار، وكان أكثر من أربعة أخماس هذه الأصول معادن نفيسة.

- مع ذلك، لا يعد التعرض المباشر للمعادن الأساسية ضمانا للأداء المتميز المرتبط بأسهم شركات التعدين خلال أوقات الاضطرابات، وكشف تحليل حديث، أن أسهم «بي اتش بي» و«ريو تينتو» و«أنتوفاجاستا» تفوقت على أسعار النحاس خلال السنوات العشر الماضية.

- لكن وفقا لبيانات بريطانية، فان الاستثمار المادي في الذهب خلال العقد الماضي كان من شأنه تحقيق عائد نسبته 52%، في حين أن مؤشر «فوتسي أول شير جولد ماينرز» لأسهم شركات التعدين، لم يحقق سوى 7% بما في ذلك الأرباح الموزعة.

انخفاض كلفة الاستثمار

- لا يتدافع المستثمرون فقط الى صناديق الذهب القائمة حاليا، اذ يعمل مقدمو خدمات الصناديق على اطلاق منتجات جديدة متداولة للذهب بهدف استقطاب مخصصات مديري الأصول الذين يرغبون في الرهان على الذهب، وهذه المنافسة المتزايدة بدورها تخفض تكاليف الاستثمار.

- أطلقت شركة «أموندي» لادارة المؤشرات في باريس، صندوقا متداولا مدعوما بالذهب لأوروبا شهر يوليو الماضي، وبلغت نسبة تكاليف الاستثمار به 0.19%، في ظل اتجاه هبوطي للتكاليف لدى نظرائها في الولايات المتحدة.

- صندوق «غرانايت شيرز جولد تراست» الذي تم اطلاقه في أغسطس 2017، يعد أحد صناديق الذهب الأقل كلفة للمستثمرين الأميركيين عند 0.175%، وأجبرت المنافسة المتزايدة تلك «ستيت ستريت» على اطلاق صندوق «جولد مينيشارز» العام الماضي بكلفة 0.18%.

- هذه الصناديق الأرخص كلفة، تساعد في تضييق فجوة الرسوم مع مقدمي خدمات تخزين وحفظ السبائك التقليدية، فعلى سبيل المثال تفرض «بوليون فولت» رسوما بنسبة 0.12% لتأمين وتخزين الذهب، وتستهدف المستثمرين الأصغر.

