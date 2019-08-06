مال وأعمال

«رويترز»: قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام امس مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين الى أصول الملاذ الأمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 في المئة الى 1456.51 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو أيار 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 في المئة الى 1468.50 دولاراً للأوقية. ويوم الجمعة، قالت الصين انها سترد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم اضافية عشرة في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار. وقد تضطر رسوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان يأمل أن يكون ضروريا لحماية الاقتصاد الأميركي من مخاطر سياسة التجارة. وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ملامسة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى بخلاف الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9 في المئة الى 16.51 دولاراً للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4 في المئة الى 854.33 دولاراً.

