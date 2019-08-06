مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية والتشغيلية خلال النصف الأول من عام 2019، حيث حققت الشركة زيادة بنسبة 335.1% في أرباحها الصافية التي بلغت 6.2 ملايين دينار مقارنةً بأرباح 1.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت الشركة نمواً بنسبة 20.6% في أعداد المسافرين، وزيادة بنسبة 37.4% في إيراداتها التشغيلية التي بلغت 3.47 ملايين دينار كويتي، وزيادة بنسبة 391.6% في أرباحها التشغيلية التي بلغت 6.6 مليون دينار.

أما في الربع الثاني، حققت الشركة أرباحاً صافيةً بلغت 4.8 ملايين دينار بزيادة بنسبة 171.2% مقارنةً بأرباح 1.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت نمواً بنسبة 12.0% في أعداد المسافرين.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 29.5% لتبلغ 26.0 مليون دينار ، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 169.8% لتبلغ 4.8 ملايين دينار تشغيلياً، بلغت كفاءة استخدام أسطول الطائرات 14.8 ساعة تشغيل، ارتفاعاً بنسبة 2.2% عن الربع الثاني من العام الماضي، وبلغ متوسط العائد على الكرسي مبلغ 45.6 دينار، ارتفاعاً بنسبة 11.5% عن الربع الثاني من العام الماضي.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للنصف الأول من 2019:

الإيرادات التشغيلية: 47.3 ملايين د.ك، ارتفاعاً بنسبة 37.4% عن الفترة ذاتها في 2018

الأرباح التشغيلية: 6.6 مليون د.ك، ارتفاعاً بنسبة 391.6% عن الفترة ذاتها في 2018

الأرباح الصافية: 6.2 ملايين د.ك، ارتفاعاً بنسبة 335.1% عن الفترة ذاتها في 2018

عدد المسافرين: 1.1 مليون، ارتفاع بنسبة 20.6% عن الفترة ذاتها من 2018

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للربع الثاني من 2019:

الإيرادات التشغيلية: 26.0 مليون د.ك، ارتفاعاً بنسبة 29.5% عن الفترة ذاتها في 2018

الأرباح التشغيلية: 4.8 ملايين د.ك، ارتفاعاً بنسبة 169.8 عن الفترة ذاتها في 2018

الأرباح الصافية: 4.8 ملايين د.ك، ارتفاعاً بنسبة 171.2% عن الفترة ذاتها في 2018

عدد المسافرين: 549,055، ارتفاعاً بنسبة 12.0% عن الفترة ذاتها من 2018

كفاءة استخدام أسطول الطائرات: 14.8 ساعة، ارتفاع بنسبة 2.2% عن الفترة ذاتها من 2018

معدّل إشغال المقاعد: 77.6%، زيادة بنسبة 3.9% عن الفترة ذاتها من 2018

متوسط العائد على الكرسي: 45.6 د.ك، ارتفاعاً بنسبة 11.5% عن الفترة ذاتها من 2018

وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي: «تواصل طيران الجزيرة تسجيل أداءً إيجابياً عبر توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها، وزيادة عدد الطائرات في أسطولها الذي سيشهد تسلّم طائرات A320neo جديدة في النصف الثاني من العام. كما أطلقت الشركة رحلات جديدة إلى الوجهة الصيفية الشهيرة في تركيا، بودروم، واحتفلت بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح مبنى ركاب الجزيرة (T5)، فيما تستمر بتعزيز تجربة سفر عملائها مع إطلاق أول متجر جوي متكامل متوفر للركاب المسافرين على متن جميع رحلاتها.»

وقامت طيران الجزيرة بخدمة أكثر من 1.1 مليون مسافر عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي منذ بدأ تشغيله في مايو 2018. كما انتقلت رحلات الشركة اليومية إلى اسطنبول إلى مطار اسطنبول الدولي الجديد وأضافت خط رحلات إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي في اسطنبول وبودروم في تركيا.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «يتمحور تركيز طيران الجزيرة على تلبية احتياجات عملائها أولاً وذلك عبر تسيير رحلات من اختيارهم وبأسعار تنافسية، وكذلك الحرص على أن يكون التميّز التشغيلي هو دائماً محور جميع عملياتنا، إذ نقوم بتعزيز كفائتنا التشغيلية ونقلّص التكاليف غير الأساسية حتى تنعكس هذه الخطوات الإيجابية في تخفيض أسعار التذاكر وجعلها أكثر تنافسية لعملائنا».

وتستعد طيران الجزيرة لإطلاق رحلات جديدة في الربعين الأخيرين من العام، بدءاً من العاصمة البريطانية، لندن. وسيكون هذا التوسع مدعوماً باستلام ثلاث طائرات من طراز ايرباص A320neo.

