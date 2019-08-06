مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها تحصلت على 525 ألف دينار (نحو 7ر1 مليون دولار) نظير رسوم معاملات تجارية مختلفة خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنها تلقت 3550 طلب إيداع علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية و 960 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و 1368 معاملة نشر علامة تجارية و1222 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها. وبينت أنها أنجزت 413 معاملة تجديد العلامات التجارية و 608 طلبات تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلهها وتغيير اسم وكيل التسجيل. وأشارت إلى إنجاز 725 معاملة نشر التأشيرات منها 413 نشر التجديد للعلامات التجارية و216 تعديل اسم أو تغيير عنوان و87 نقل ملكية إضافة إلى تلقيها 14 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 18 تظلما.

